Detidos homens que sequestraram, agrediram e assaltaram idosa em Setúbal

Dois homens, de 33 e 43 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), em Setúbal, por estarem indiciados da prática de crimes agravados de roubo e sequestro.



De acordo com um comunicado da PJ, os crimes ocorreram no final do mês de abril deste ano.





O documento enviado à Comunicação Social dá conta de que "após cuidadosa preparação, [os suspeitos] surpreenderam, agrediram e manietaram uma mulher, com 70 anos de idade, no momento em que regressava a casa, logrando apropriar-se de elevada quantia em numerário e em joias".Depois de deixarem a vítima "amarrada e fechada" na sua habitação, os dois homens furgiram.Agora, depois de detidos, os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.