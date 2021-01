Dois homens detidos em Loures por tentativa de homicídio de três rivais

Dois homens da mesma família foram detidos no concelho de Loures por tentativa de homicídio de três homens de uma família rival, em setembro, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a PJ.

A tentativa de homicídio ocorreu em 21 de setembro de 2020, "na sequência de um anterior conflito existente entre membros das duas famílias", acrescentou a PJ em comunicado.

Os detidos, com 37 e 24 anos, vigiaram os movimentos das vítimas, com 41, 30 e 21 anos, seguiram-nas num automóvel e dispararam vários tiros na direção do habitáculo do veículo em que seguiam os três 'rivais'.

Segundo a PJ, a tentativa de homicídio ocorreu "em plena via pública, com movimento intenso de automóveis e transeuntes nas áreas pedonais".

"Por motivos alheios à sua vontade, os disparos executados, apesar de terem alvejado a estrutura do habitáculo da viatura atingida, não produziram ferimentos nas" vítimas, é ainda referido na nota.

A investigação da PJ permitiu identificar os agressores e reunir provas sobre a autoria dos crimes, tendo sido apreendido o veículo utilizado no crime.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.