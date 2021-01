Dois detidos por perseguirem e dispararem contra carro em guerra de famílias em Loures

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira que deteve dois homens, de 37 e 24 anos, familiares, suspeitos do crime de tentativa de homicídio.

Os factos que culminaram na detenção ocorreram em Loures, em Setembro do ano passado, quando estes dois detidos terão perseguido e efetuado vigilância aos movimentos de outros três homens, num contexto de guerra familiar e, em plena via pública e "com movimento intenso de automóveis e transeuntes nas áreas pedonais, fizeram vários disparos na direcção do veículo onde seguiam os rivais (de 21, 30 e 41 anos).

As vítimas não sofreram ferimentos, uma vez que os disparos atingiram apenas o habitáculo do carro.

Os dois detidos foram presentes a juiz e ficaram em prisão preventiva a aguardar julgamento.