PJ detém três homens nos Açores por tentativa de homicídio. Vítima foi atropelada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens na ilha Terceira pela presumível comparticipação numa alegada tentativa de homicídio de um homem de 22 anos, anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ informa que "os factos ocorreram na madrugada do passado dia 07 de abril, quando a vítima se encontrava sozinha e a caminhar numa artéria do concelho de Angra do Heroísmo, contexto em que foi deliberadamente atropelada pela viatura onde seguiam os arguidos".

"Não obstante a gravidade das lesões produzidas" na vítima, acrescenta a PJ, "o condutor susteve a marcha do veículo após o embate, de modo a permitir que os outros dois coautores se dirigissem à vítima, desferindo-lhe novas agressões" com "um instrumento de natureza contundente".

A PJ refere que os arguidos ainda fizeram "uma curta fuga", mas "regressaram ao local" para "confirmarem a morte da vítima".

"Ao verificarem que estava muito combalida, mas ainda viva, dois deles saíram da viatura, empunhando instrumentos corto-perfurantes com os quais provocaram mais ferimentos no corpo da vítima", descreve o comunicado da PJ, que adianta que a vitima acabaria, no entanto, por ser socorrida por "cidadãos" que encontraram o homem "inconsciente na via pública".

Os detidos, com 21, 25 e 28 anos, "desempregados e um deles com vastos antecedentes criminais", foram presentes às autoridades judiciárias competentes que determinaram a prisão preventiva, indicou a PJ.