Dois homens detidos por assaltos à mão armada na Área Metropolitana de Lisboa

Dois homens foram detidos na Área Metropolitana de Lisboa por suspeitas de assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais e na via pública, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indica que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, localizou e deteve os dois homens, de 38 e 45 anos.

De acordo com a polícia, ambos são suspeitos de fazerem parte de um grupo criminoso do qual outros dois elementos se encontram já em prisão preventiva e que no verão passado cometeu vários assaltos, em diferentes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, visando a apropriação de dinheiro e telemóveis.

Os suspeitos têm antecedentes por crimes graves, tendo já tendo cumprido penas de prisão efetiva por ilícitos idênticos.

A PJ apreendeu alguns bens relacionados com os delitos cometidos.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

"A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação, no sentido de apurar o eventual envolvimento dos mesmos em outros crimes semelhantes", é ainda referido na nota.