Dois homens detidos por furtos de gasóleo em Santarém

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos esta sexta-feira de madrugada pela GNR, na área de serviço de Santarém da A1, quando circulavam num camião com combustível furtado.Os suspeitos foram intercetados por investigadores da GNR de Grândola, com o apoio de colegas do Destacamento de Trânsito de Santarém. Esta detenção surge depois de, no dia 21, como onoticiou, dois homens pertencentes ao mesmo grupo de origem romena terem sido presos pela GNR de Aveiras de Cima, Alenquer, numa situação semelhante. Tinham um esquema artesanal de furto de gasóleo.