GNR prende dupla romena suspeita de centenas de furtos de combustível pelo país

A GNR de Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja, prendeu esta madrugada dois romenos, de 34 e 45 anos, por suspeitas de centenas de furtos de combustível em todo o país.

Os ladrões usavam um camião, com uma galera equipada para a retirada e armazenamento do combustível furtado de outros pesados de mercadorias.

Os assaltantes foram apanhados em flagrante por uma patrulha do posto da GNR de Aveiras de Cima, quando atuavam num parque de pesados instalado ao lado de um restaurante daquela localidade.

Além da galera e do trator do camião, a GNR apreendeu aos suspeitos recipientes destinados ao armazenamento do combustível.

A GNR deve enviar, ainda esta quarta-feira, um comunicado com mais informações sobre esta operação.