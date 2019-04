Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens detidos por posse de armas proibidas em operação em Gouveia

Suspeitos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Seia na próxima segunda feira, 22 de abril, para aplicação das medidas de coação.

16:38

A GNR anunciou esta sexta-feira que deteve dois homens, com 29 e 71 anos de idade, na localidade de Gouveia, distrito da Guarda, por estarem na posse de armas proibidas (dois aerossóis de defesa gás pimenta).



"No âmbito de uma fiscalização rodoviária, os militares [da GNR] abordaram dois veículos, em que os seus ocupantes adotaram comportamentos suspeitos na presença da GNR." e após as diligências policiais foram "detetados e apreendidos dois aerossóis de defesa -- gás pimenta", lê-se no comunicado de imprensa da GNR.



Os dois detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Seia na próxima segunda feira, 22 de abril, para aplicação das medidas de coação.