PJ detém dois homens suspeitos de tentar matar colega de casa com sete facadas

Dois homens, de 38 e 39 anos, foram detidos esta terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de coautoria num homicídio qualificado com recurso a uma arma branca.A vítima, um homem de 30 anos, está internado no hospital depois de ter sofrido cerca de 7 golpes em zonas como o abdómen e o torax. As agressões aconteceram na passada quinta-feita, na habitação que os três homens partilhavam, em Estremoz, no distrito de Évora. Os suspeitos estiveram em fuga desde então mas, com o apoio do, foram localizados esta terça-feira no aeroporto de Lisboa.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o conflito foi gerado por "motivos fúteis" e os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para lhes serem aplicadas as medidas de coação adequadas.