Dois homens detidos por tráfico e cultivo de estupefacientes na Madeira

Dois homens foram detidos no concelho do Porto Moniz, na Madeira, pela prática do crime de tráfico e cultivo de estupefacientes, indicou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que os suspeitos são portugueses e residentes na região autónoma.

A autoridade policial esclarece, em comunicado, que a investigação foi desenvolvida pela esquadra do Porto Moniz, no norte da ilha, em colaboração com a esquadra de Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste.

"Foram apreendidas a um dos suspeitos detidos quatro plantas em vasos (entre 0,70 e 1,10 metros) e uma quantidade significativa de folhas de "liamba", num total de 620,6 gramas, e ao outro suspeito detido duas plantas em vasos de "liamba" (com 20 e 60 centímetros), num total de 40 gramas", lê-se num comunicado.

Os dois homens, ambos maiores de idade, foram detidos na quinta-feira, na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes realizada no concelho do Porto Moniz.

"O produto estupefaciente apreendido foi remetido para o Tribunal competente, conforme o preceituado na lei", indica a PSP.