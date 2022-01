Homem morre em queda num ribeiro na ilha da Madeira

Um homem morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda num ribeiro em Câmara de Lobos, zona oeste da Madeira, indicou fonte dos Bombeiros Voluntários do concelho, referindo que o caso está agora sob alçada da PSP.

"Deslocámos para o local uma ambulância e uma viatura de resgate em montanha e cinco operacionais, mas a vítima já não apresentava sinais de vida", disse a mesma fonte, apontando que a queda foi de aproximadamente 20 metros.

O incidente ocorreu no Ribeiro do Marco e Fonte da Pedra, na freguesia do Jardim da Serra, nas zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao do Funchal.

Não foi possível apurar a idade da vítima, mas aparentemente situa-se na faixa etária dos 40 anos.

Os bombeiros receberam o alerta cerca das 12h00 e a operação de resgate terminou às 15h30, sendo que o caso passou para a alçada da Polícia de Segurança Pública.