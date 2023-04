Dois homens detidos por violarem jovens institucionalizadas em Évora

Dois homens, de 23 e 31 anos, foram detidos por violarem jovens institucionalizadas, com idades compreendidas entre os 15 e 20 anos, em Évora. Os detidos estão ainda indiciados por crimes de pornografia de menores.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os crimes ocorreram nos últimos dois anos. Os suspeitos aliciavam e coagiam as jovens, fazendo promessas de vantagens, refeições com álcool e drogas. Os arguidos obrigavam depois as vítimas a práticas sexuais, com uso de violência, provocando-lhes danos físicos e sequelas psicológicas.





Os dois homens, um deles em situação de liberdade condicional, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, e ficaram em prisão preventiva.