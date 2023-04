Detido homem suspeito de abusar sexualmente de duas meninas de 13 e 14 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 51 anos, por fortes suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de ciranças, abusos sexuais de menores dependentes agravado, pornografia de menores agravado e aliciamento de menores para fins sexuais, na comarca de Évora. Os supostos crimes foram cometidos sobre duas meninas de 13 e 14 anos.As vítimas são colegas de escola, sendo que uma delas vive com o suspeito com quem tem relação familiar. De acordo com o comunicado da PJ, os crimes terão ocorrido durante os últimos dois meses, com o suspeito a abordar inicialmente uma das meninas através das redes sociais. Nessa abordagem o homem teve conversas de cariz sexual, partilhou fotografias pornográficas e depois partiu para o contacto físico.

Foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida coativa de prisão preventiva.