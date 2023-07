Dois homens em prisão preventiva pela suspeita de furto de metais não preciosos na Murtosa

Dois homens ficaram em prisão preventiva, depois de serem presentes ao tribunal de instrução criminal de Aveiro, pela suspeita do crime de furto de metais não preciosos, no concelho da Murtosa. Outros dois arguidos, também arguidos neste processo, ouviram serem decretadas as medidas de coação de apresentações periódicas num posto da autoridade.Os quatro homens, dos 37 aos 44 anos, tinham sido detidos, está quarta-feira, pela GNR da Murtosa, por terem furtado metais mais preciosos, no concelho da Murtosa.Os guardas, durante um patrulhamento de rotina, surpreenderam os quatro suspeitos, numa habitação desocupada, a furtar os alumínios das janelas e das portas do edifício.A autoridade apreendeu, também, sete baterias para ferramentas elétricas, seis pares de luvas, quatro alicates, três discos de corte para rebarbadora, três aparafusadoras, três facas, três pés-de-cabra, duas rebarbadoras, dois martelos, dois serrotes de cortar ferro, duas picaretas e 253 euros em numerário