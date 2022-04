Dois homens, uma mulher e uma criança assaltaram este domingo o Talho de Gemunde, na cidade da Maia, distrito do Porto.



Ao que o CM apurou, os suspeitos arrombaram a porta de entrada com um paralelo e apenas levaram peixe congelado, produto também vendido no estabelecimento.





O alerta foi dado às 15h.A GNR já está no local.