Homem detido por assaltos a lojas no concelho de Vila Nova de Gaia

Um homem de 30 anos foi detido, esta sexta-feira, suspeito de assaltar edifícios comerciais, no concelho da Maia.Na sequência de uma investigação da GNR por roubo de eletrodomésticos e de material informático de lojas, através de arrombamento de portas, em Vila Nova de Gaia, o suspeito foi detido. Cinco buscas domiciliárias e três em veículos resultaram na apreensão de uma moto 4, três telemóveis, uma televisão e acessórios de moda.O suspeito vai ser presente, este sábado, a interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Os militares identificaram ainda um jovem de 26 anos.