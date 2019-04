Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens brasileiros desaparecidos desde domingo em Lisboa

Falta de indícios de crime trava buscas no terreno por Filipe Reis e Ericleison Lima.

01:30

As autoridades policiais estão a investigar o desaparecimento de dois jovens brasileiros, ocorridos com poucas horas de diferença, na região de Lisboa. Os dois casos não estarão relacionados, mas nenhuma hipótese está, para já, descartada, soube o CM.



Filipe Reis, barbeiro de 24 anos, envolveu-se numa rixa junto a uma discoteca no Parque das Nações, em Lisboa, pelas 06h00 de domingo, tal como o CM noticiou esta quarta-feira.



Fugiu do local ensanguentado e nunca mais deu sinais. O telemóvel tem estado desligado e nas redes sociais não houve qualquer publicação desde as horas anteriores ao desaparecimento. O caso foi participado à PSP, que confirma a rixa, e o processo remetido ao Ministério Público.



Também desde domingo, mas ao final do dia, que Ericleison Lima, de 27 anos, está desaparecido. O jovem brasileiro, que estava há dez anos em Portugal, saiu do trabalho – uma sauna no Bairro Alto – pelas 19h30 e foi a casa, em Cacilhas, onde deixou todos os pertences e saiu. Levou apenas o telemóvel, mas o aparelho está desligado desde então, segundo um amigo próximo. Terá sido visto na Fonte da Telha, ainda nesse dia.



Casos em suspenso por falta de crime

Os dois casos foram participados à PSP – de Lisboa e de Almada –, que remeteu os dois processos para o Ministério Público. Nenhuma das situações está, para já, sob investigação da Polícia Judiciária uma vez que, apesar dos relatos de familiares e amigos, os dois homens são maiores de idade e não há indícios de crime.



Só se for encontrado algum indício de rapto ou outro crime violento é que a investigação transita para a PJ.