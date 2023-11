Jovens de 22 e 24 anos esfaqueados no Porto

Dois jovens, de 22 e 24 anos, foram esfaqueados, na noite de quinta-feira, na rua de Belomonte, nas Fontainhas, no Porto. Segundo o Correio da Manhã apurou, o alerta foi dado cerca das 22h30.



Os dois amigos seguiam na rua na companhia de um terceiro jovem, quando ao passarem por um casal, foram abordados pelo suspeito que os acusou de estarem a olhar para a mulher.





Nesse instante, o agressor - munido de uma arma branca - esfaqueou o mais velho no abdómen e o mais novo no toráx, colocando-se de imediato em fuga.Os dois jovens foram assistidos no local pelo INEM e transportados para o Hospital de Santo António, onde permanecem internados, mas ao que apurou o CM, não correm perigo de vida.A PSP foi ao local, mas quando os agentes chegaram o agressor já se tinha colocado em fuga. O terceiro elemento do grupo das vítimas ainda tentou intercetar o agressor, mas sem sucesso.O caso está agora entregue à Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto que está a investigar e a tentar chegar ao suspeito. Para já ainda não foi identificado.