Uma rixa no bairro das Enguardas, na cidade de Braga, terminou com dois jovens esfaqueados. Tudo aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, tendo os dois feridos sido atingidos na zona da cabeça.



Foram de imediato levados de carro por familiares para o Hospital de Braga. Um dos jovens apresentava ferimentos mais graves e deu entrada no bloco operatório.





A PSP foi chamada ao local e investiga as circunstâncias desta agressão.