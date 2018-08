Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens gravemente feridos após caírem de telhado de fábrica em Tomar

Vítimas na casa dos 20 anos foram transportadas para as unidades hospitalares de Coimbra e Abrantes.

Dois jovens, na casa dos 20 anos, ficaram feridos com gravidade na sequência de uma queda do telhado de uma fábrica de pneus José Lourenço, em Tomar.



As vítimas foram transportadas para as unidades hospitalares de Coimbra e Abrantes.



No local estiveram os Bombeiros de Tomar e a GNR.