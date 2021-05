Dois jovens hospitalizados por excesso de álcool em Paços de Ferreira. Rapariga ficou inconsciente

Um rapaz e uma rapariga, ambos de 18 anos, foram hospitalizados, após terem ficado alcoolizados, no Parque Urbano de Paços de Ferreira, esta tarde. A jovem estava inconsciente à chegada dos bombeiros.

O alerta para a situação de intoxicação foi dado às 15h11 para a Casa da Eira, localizada naquele espaço verde da cidade. A jovem acabou por recuperar os sentidos e foi transportada, juntamente com o rapaz, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Já esta quinta-feira à tarde, os bombeiros acudiram quatro menores, entre 13 e 17 anos, que estavam alcoolizados, no parque de estacionamento do supermercado Lidl, em Paços de Ferreira.



Dois acabaram por ser transportados para a unidade hospitalar de Penafiel. A GNR esteve no local.