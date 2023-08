Dois jovens mordidos por cães em Barcelos

Dois jovens, de 17 e de 21 anos, ficaram feridos após terem sido mordidos por cães, na terça-feira, em Roriz e Lijó, no concelho de Barcelos.As duas vítimas foram transportadas para o hospital local. Os dois casos aconteceram durante a manhã de terça-feira.O primeiro ocorreu na localidade de Roriz. Um jovem foi mordido em algumas partes do corpo. Após ter sido estabilizado no local foi hospitalizado.Já o segundo caso, na localidade de Lijó, feriu uma jovem. Também ela acabou por sofrer ferimentos em várias partes do corpo.A GNR está a investigar os dois casos.