Dois jovens roubam telemóveis à venda na internet

Um homem que usou uma plataforma na internet para vender um telemóvel acabou por ser vítima de roubo à mão armada quando se encontrou com dois jovens que se mostraram interessados no negócio.Teve uma arma apontada e ficou sem o aparelho. Valeu a intervenção da PSP de Oeiras, que deteve os dois suspeitos e recuperou o telemóvel desta vítima, bem como outros dois aparelhos que também tinham sido roubados.O crime ocorreu na tarde de segunda feira, quando a vítima foi contactada pelos dois jovens, que disseram querer comprar o telemóvel. Mas assim que o homem surgiu, os dois ladrões, de 18 e 20 anos, ameaçaram-no com uma pistola e fugiram com o aparelho.A vítima alertou a PSP, que travou um dos suspeitos ainda nas proximidades. Este detido acabou por denunciar o cúmplice, que foi preso pouco depois. Presentes a tribunal, foram soltos com Termo de Identidade e Residência.