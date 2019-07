Gang de PSP rouba 4,7 milhões de euros em assaltos preparados ao pormenor

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os assaltos eram meticulosamente preparados. Os alvos eram escolhidos ao pormenor e as suas rotinas estudadas durante semanas, para que nada falhasse.O grupo, ao qual pertencia um agente da PSP de Ponte de Lima, conseguiu levar a cabo dezenas de assaltos a moradias abastadas, em Braga e Viana do Castelo, e até a um banco. Entre dinheiro, joias e barras de ouro, sacaram 4,7 milhões de euros. Só no assalto ao Santander, no centro de Braga, esvaziaram 58 dos 60 cofres ... < br />