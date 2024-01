O condutor do carro e outros dois passageiros ficaram em estado grave. O condutor da carrinha sofreu ferimentos ligeiros. Foram todos transportados para o hospital. Uma terceira viatura ainda chocou contra a carrinha, mas os dois passageiros saíram ilesos.



O carro no qual seguiam os cinco homens, entre os 30 e os 40 anos, entrou em despiste ao início da manhã de quinta-feira, na EN108, em Melres, Gondomar. Descontrolada, a viatura invadiu depois a faixa contrária e colidiu com uma carrinha de caixa aberta. Dois homens, que seguiam no banco de trás do Renault, perderam a vida no local.O condutor do carro e outros dois passageiros ficaram em estado grave. O condutor da carrinha sofreu ferimentos ligeiros. Foram todos transportados para o hospital. Uma terceira viatura ainda chocou contra a carrinha, mas os dois passageiros saíram ilesos.

“O Renault entrou na curva já descontrolado e bateu na carrinha. Eu vinha atrás, já não consegui parar e bati. Iam cinco homens no carro e dois morreram logo. Foi a primeira vez vi algo assim, já não consegui fazer nada”, disse ao CM José Pinto, que seguia no terceiro carro envolvido no acidente ocorrido no sentido Medas-Melres.









Leia também Choque com camiões provoca dois mortos em Benavente O alerta foi dado às 07h21. As vítimas mortais e os colegas serão de nacionalidade brasileira e trabalhadores da construção civil. “Os feridos do carro e o condutor da carrinha estavam encarcerados. Tivemos de realizar manobras para os retirar e prestar assistência”, afirmou Joel Castro, comandante dos bombeiros de Melres.

A GNR realizou perícias no local para apurar o que provocou o despiste do carro. Está a ser investigada a hipótese de existir gelo na estrada, à hora do acidente mortal.









ESTRADA CORTADA VÁRIAS HORAS





O acidente cortou a EN108 durante várias horas. Formaram-se longas filas de trânsito e a circulação já só foi totalmente restabelecida às 12h00. No local estiveram várias corporações de bombeiros, INEM, Proteção Civil e GNR.





CAUSAS ESTÃO EM INVESTIGAÇÃO





A GNR tenta apurar o que aconteceu. “À hora do acidente existia algum neblina no local, o que, naturalmente, dificulta a visibilidade, mas não posso dizer que foi isso a causa. Estamos a investigar”, disse o capitão Bruno Rodrigues.