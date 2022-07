Uma violenta explosão de gás na cozinha do apartamento de um prédio de três andares no Machico, Madeira, causou esta segunda-feira a morte ao dono do imóvel, de 58 anos, e a uma mulher de 76 que residia noutra fração. O rebentamento causou ainda três feridos e danos totais em dois apartamentos. A Polícia Judiciária investiga as causas do acidente.









Ver comentários