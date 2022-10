Dois padres feridos em fogo no Centro Paroquial de Viseu

Dois padres, utentes no Centro Pastoral de Viseu, ficaram esta quinta-feira feridos na sequência do incêndio que deflagrou no quarto onde estavam alojados.As chamas eclodiram às 11h15. Rapidamente os utentes foram levados para a rua. Os bombeiros apagaram as chamas e ajudaram na retirada dos utentes."Foi seguido o protocolo e os utentes foram retirados para a rua em segurança", disse Rui Poceiro, adjunto de comandos dos Sapadores de Viseu. Um padre, de 76 anos, sofreu queimaduras em várias partes do corpo e outro, de 90, ficou intoxicado com o fumo.Foram hospitalizados.