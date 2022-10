Incêndio consome lar de idosos em Viseu

Um lar de idosos em Viseu foi consumido, na manhã desta quinta-feira, por um incêndio. O alerta foi dado às 11h15 da manhã.As chamas tiveram inicio num quarto, por motivos ainda desconhecidos, onde se encontravam dois utentes do centro pastoral que ficaram feridos, um por intoxicação devido à inalação de fumo, e o outro idoso devido a queimaduras.O fogo tomou grandes dimensões e o fumo acabou por se espalhar por todo o centro, o que levou à evacuação da instituição.Dezenas de operacionais dos bombeiros voluntários e dos bombeiros sapadores de Viseu encontram-se no local, e tentam fazer a ventilação do espaço.