Dois tripulantes de um Peugeot 206 GTI despistaram-se ao fim da manhã no Rally de Vieira do Minho, levando à interrupção da prova durante as manobras de socorro. O piloto David Santiago e o co-piloto Ricardo Bettencourt sofreram ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia, durante a prova que decorre nas serras de Vieira do Minho. David Santiago e Ricardo Bettencourt foram assistidos no local pelos bombeiros locais e transportados ao Hospital de Braga.