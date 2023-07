Dois polícias agredidos enquanto algemavam homem em Loures

Dois polícias de uma equipa de intervenção rápida da PSP foram agredidos, esta tarde de sexta-feira, quando tentavam algemar um suspeito, em Loures.apurou que as autoridades foram chamadas devido a um desentendimento num estabelecimento comercial. Quando chegaram, o suspeito, com cerca de 40 anos, tentou resistir à detenção e foi nesse momento que ficou agressivo e feriu dois polícias.Os agentes sofreram ferimentos nas mãos e nas pernas e foram transportados para o Hospital de Loures. Um deles ficou com o relógio partido. Ambos já tiveram alta hospitalar.O suspeito foi depois algemado e detido. Vai em breve ser presente a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação.