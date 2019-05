Dois portugueses condenados a penas de prisão por tráfico de estupefacientes

Três homens - dois portugueses e um espanhol, entre os 36 e os 63 anos - foram esta quarta-feira condenados, no Tribunal de Faro, a penas de prisão efetivas por tráfico de estupefacientes.Na altura - fez esta quarta-feira um ano - foram apreendidas quase duas toneladas de haxixe vindas de Marrocos e descarregadas na zona das Quatro Águas, em Tavira.A operação foi levada a cabo pela Polícia Judiciária mas estiveram envolvidas mais três forças de segurança: a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, a Polícia Marítima e ainda a Força Aérea."Foram provados todos os factos da acusação", disse esta quarta-feira a juíza antes de ler o acórdão que condenou Carlos Marreiros e Horácio Timóteo a cinco anos e quatro meses de prisão e Ramon Lado a sete anos.O arguido espanhol, que tem um negócio de venda de embarcações em Espanha, trouxe os 60 fardos de haxixe (cerca de 1800 quilos) de Marrocos, em África, a bordo de uma lancha rápida semirrígida com dois motores que totalizam 700 cavalos.Já em Portugal, ao início da madrugada de 22 de maio de 2018, estavam à espera os outros dois arguidos, para fazerem o transbordo para uma embarcação de recreio e posterior transporte para terra.O destino final da droga era Espanha. Carlos e Horácio foram detidos assim que chegaram à costa de Tavira e Ramon, na manhã seguinte, na marina de Vilamoura.Na embarcação seguiam dois outros homens, que vieram de Marrocos, mas saltaram do barco ao largo de Quarteira e nadaram até terra.Nunca foram encontrados.