Seis detidos por tráfico de droga e posse ilegal de armas de fogo em Valença

Seis pessoas foram detidas no sábado em Valença por tráfico de droga e posse ilegal de armas de fogo, após uma investigação "de mais de quatro meses" das autoridades, divulgou hoje a GNR de Viana do Castelo.



Na operação foram ainda apreendidas 32 doses de cocaína, 53 doses de heroína e 8,4 gramas de metadona, além de três balanças de precisão, cinco caçadeiras, uma pistola de calibre 6,35 milímetros, quatro facas, 73 munições de diverso calibre, oito telemóveis, oito relógios, cinco computadores portáteis e diverso material de informática, vários objetos em ouro, dois ligeiros de passageiros e 290 euros em dinheiro.





Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo adianta que os detidos são cinco homens e uma mulher, entre os 30 e os 45 anos, dos quais três permanecem nas instalações da GNR até serem sujeitos, na segunda-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Valença.Segundo refere, esta operação -- na qual estiveram envolvidos 48 militares de várias valências do Comando Territorial de Viana do Castelo e da Unidade de Intervenção -- foi o culminar de "mais de quatro meses" de investigação durante os quais foram reunidas provas que indiciam os suspeitos na venda de droga "em vários locais da cidade de Valença".A operação foi desenvolvida em cumprimento de dez mandados de busca, dos quais cinco em residências e cinco a veículos.