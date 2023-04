Dois suspeitos de tráfico de pessoas detidos pela PJ em Coimbra e Lisboa

Dois homens "fortemente indiciados" pela prática do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Coimbra e na zona da grande Lisboa, anunciou esta quarta-feira aquela entidade de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ adiantou que a operação que levou à detenção dos dois suspeitos, um empresário e um funcionário público, de 51 e 36 anos, decorreu na segunda-feira e foi realizada pela Diretoria do Centro, em "estreita colaboração" com a Unidade Nacional de Contraterrorismo, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de Lisboa.

Segundo a nota de imprensa, os dois arguidos estão indiciados de "pelo menos desde 2021" procederem ao recrutamento de trabalhadores no estrangeiro, "sobretudo no Brasil", no sentido de estes virem trabalhar para Portugal numa empresa ligada à construção civil sediada em Coimbra.