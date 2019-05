Dois traficantes de droga em preventiva após serem detidos pela PSP

Dois homens, de 25 e 45 anos, foram detidos pela PSP na sequência de várias ações de investigação para combater o tráfico de droga na cidade de Faro.Os dois suspeitos vão aguardar julgamento em prisão preventiva.Um dos traficantes, segundo revelou a PSP, já era reincidente no crime e tinha sido anteriormente condenado.O outro suspeito foi intercetado após "operações policiais com vista ao flagrante delito na venda a outros fornecedores e até na venda direta a consumidores".Durante as operações policiais, foram apreendidas 56 doses de cocaína, 10 doses de haxixe, centenas de euros em dinheiro, várias balanças de precisão e diversos artigos destinados à preparação e acondicionamento de produto estupefaciente.