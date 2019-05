Marido e mulher tramados por droga na Amadora

Uma mulher de 35 anos foi detida pela PSP da Amadora, na Cova da Moura, por tráfico de droga e cruzou-se no Tribunal de Sintra com o marido, de 37, em preventiva desde outubro do ano passado no âmbito do mesmo inquérito.O casal dedicava-se ao tráfico numa casa da Cova da Moura. Em outubro, ele foi apanhado com haxixe, cocaína, heroína, ecstasy e 4238 euros. Também escondia a droga num beco, no buraco de uma parede e no telhado.Esta semana foi a mulher, caçada com heroína e cocaína. Sem filhos, o casal vendia a droga, em casa, aos consumidores. Um ‘funcionário’ faria venda na rua. No dia em que a mulher foi presente a juiz em Sintra (ficou com apresentações semanais) o homem estava por casualidade no mesmo local a ser interrogado no processo.