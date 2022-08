Dominado fogo no concelho de Cabeceiras de Basto

O incêndio, na localidade de Paneladas, no concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, entrou em fase de resolução às 04h58, disse este domingo à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

No local, encontram-se 108 bombeiros e 31 meios, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 05h30, Portugal continental registava cinco fogos ativos, com o incêndio no concelho de Mondim de Basto (Vila Real) a concentrar mais operacionais e meios, de acordo com o site da ANEPC.

Na localidade da Senhora da Graça, no concelho de Mondim de Basto, 258 bombeiros, apoiados por 76 viaturas, combatiam as chamas.

Ao início da madrugada, às 00h30, o segundo comandante operacional distrital, Artur Mota, disse à Lusa que o incêndio obrigou a retirar vários turistas do Santuário de Nossa Senhora da Graça por precaução. O responsável não precisou o número de turistas retirados do local.

A mesma fonte indicou que o incêndio, que deflagrou pelas 15h44 de sábado na localidade da Senhora da Graça, tinha pelas 00:30 "duas frentes ativas", mas uma estava "a ceder aos meios".

Às 05h30, estavam em fase de conclusão 19 fogos, com 337 bombeiros apoiados por 98 meios.