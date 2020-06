Dona de casa de prostituição recusa identificar juiz que recebeu sexo oral

Ana Loureiro, dona de uma casa de prostituição no Campo Grande, Lisboa, recusou identificar o juiz que acusou no Parlamento de receber sexo oral durante videoconferências com menores. O Conselho Superior da Magistratura havia notificado Ana Loureiro solicitando a identificação do juiz.



A denúncia foi realizada num debate sobre a legalização da prostituição, em que Ana Loureiro foi ouvida como subscritora de uma petição com mais de quatro mil assinaturas, defendendo que a prostituição seja "uma profissão com descontos e regalias sociais como qualquer outro trabalho".

