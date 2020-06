"Há um juiz em Portugal, que é o único juiz que faz videoconferência com menores em Portugal, e que mete o telemóvel assim [gesto com as mãos para explicar que o telefone fica na horizontal]... Para sexo oral. Assim que a criança começa a falar ele pede para [a prostituta] lhe fazer sexo oral até ao fim do julgamento. Eu pergunto a todos os deputados: o que é que vai na cabeça deste juiz? E nós? Podemos denunciar? Não, não podemos", disse Ana Loureiro na Assembleia.O debate sobre a legalização da prostituição em Portugal no Parlamento contou com a audição de Ana Loureiro, acompanhante de luxo e subscritora da petição que contou com mais de quatro mil assinaturas.A petição defende que a prostituição seja considerada "uma profissão com descontos e regalias sociais como qualquer outro trabalho, e só desta forma, pela via legal, poderem laborar".