Dona de lar acusada de maus-tratos não alimentou duas idosas que acabaram por morrer

A dona do lar ilegal de Riachos, Torres Novas, onde duas idosas foram encontradas mortas, "não forneceu ao longo do tempo uma alimentação completa, equilibrada, variada, em quantidade suficiente e suscetível de cuidar do bem-estar físico" das duas mulheres, disse esta quarta-feira a juíza presidente do Tribunal de Santarém, que fez uma alteração não substancial dos factos em julgamento.Ana Paula Alves está a ser julgada por quatro crimes de maus-tratos, dois agravados pelo resultado morte, e um crime de profanação de cadáver. O julgamento continua a 11 de março, a pedido da defesa, que quer provar que "a arguida alimentava as idosas", disse o seu advogado, Manuel Fona Vieira.