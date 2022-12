O dono de um café, no Cacém, morreu esfaqueado, na zona do coração, durante uma desavença dentro do estabelecimento, segundo populares, por causa de barulho. A vítima morreu no local. O suspeito já foi detido.O crime aconteceu ao início desta noite.A Polícia Judiciária esteve no local a realizar perícias. A PSP montou um perímetro de segurança e tem vários agentes armados no local.