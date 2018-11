Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de churrasqueira em Cascais expulsa ladrões de faca em punho

Homem afugenta trio de ladrões armados com pistola.

Por Miguel Curado | 08:54

O dono de uma churrasqueira em São Domingos de Rana, Cascais, expulsou, de faca em punho, três ladrões armados que queriam assaltar o estabelecimento com a ameaça de uma pistola.



O crime ocorreu pelas 19h25 de domingo, na churrasqueira Pintarolas, em Cabeço de Mouro, freguesia de São Domingos de Rana. Os três ladrões aproveitaram um momento em que o proprietário estava sozinho no estabelecimento comercial para invadirem o espaço.



Estavam vestidos com fatos de treino escuros e tinham as cabeças tapadas por capuzes. Um dos assaltantes empunhava uma arma de fogo de pequeno calibre, que segundo fonte policial disse ao CM aparentava ser uma uma pistola de calibre 6,35 milímetros.



O gang ameaçou logo o dono da churrasqueira, aproximando-se do homem com rapidez. Na altura, ao que o CM apurou, não se encontravam mais funcionários ou clientes dentro do estabelecimento comercial.



O comerciante, no entanto, não demonstrou qualquer medo. Pegou numa faca com uma lâmina de grandes dimensões e avançou, decidido, para o trio de ladrões.



Os assaltantes, que aparentavam ser jovens, recuaram até ao exterior da churrasqueira e acabaram por fugir a correr.



Desconhece-se se teriam alguma viatura de apoio. O dono da churrasqueira chamou a PSP de Cascais, que por sua vez entregou a investigação à Polícia Judiciária, por se tratar de um roubo tentado com uso de arma de fogo.