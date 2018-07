Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono de café persegue assaltantes em Felgueiras

Dois homens roubaram a caixa registadora de um estabelecimento. Dono viu e foi atrás dos ladrões, que fugiram.

15:54

Um café foi assaltado esta madrugada em Felgueiras por dois homens. O dono do estabelecimento, que já se encontrava encerrado, apercebeu-se do sucedido e perseguiu os assaltantes, que fugiram numa carrinha, não sem antes lhe baterem no carro duas vezes.



Segundo apurou o CM, o assalto terá acontecido perto das duas horas da manhã desta sexta-feira. Os assaltantes partiram um vidro para entrar no estabelecimento, que já se encontrava encerrado.



Os homens conseguiram levar o dinheiro que encontraram na caixa registadora.



A GNR está, agora, à procura dos suspeitos, já tendo conseguido obter a matrícula da carrinha usada no assalto.