Um empresário, dono de vários tuk-tuks (viaturas de transporte de turistas) em Lisboa, Sintra, Cascais, Porto e Madeira, foi acusado pelo Ministério Público de Lisboa de fraude fiscal qualificada e branqueamento, por não ter declarado mais de 189 mil euros recebidos de clientes entre 2013 e 2016.





De acordo com o Ministério Público, o gerente entregou as declarações de IRC respeitantes a esses quatro anos com valores falsos. “As quantias pagas pelos turistas [em dinheiro ou por transferência, sem necessidade de recibo] não foram declaradas à Autoridade Tributária. Para isso, o arguido utilizou contas bancárias pessoais e da mãe para receber os pagamentos”, refere. Assim, evitou pagar IRC. O Estado exige a devolução do dinheiro, com juros.