Dormidas em Esposende disparam 15 por cento

Autarquia diz que turistas regressam sempre e ficam no concelho em média duas noites.

09:50

O mercado turístico de Esposende continua a crescer ao nível do número de visitantes, registando este ano valores largamente superiores aos do ano passado. Segundo a autarquia, no primeiro trimestre de 2018, o número de dormidas no concelho de Esposende cresceu 15% e o número de hóspedes cresceu 30%, comparativamente com igual período de 2017.



Apesar de considerar que este aumento dos dados do turismo se deve a "um vasto conjunto de fatores", o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, não deixou de sublinhar dois aspetos fundamentais como sendo os segredos do sucesso: os desportos de natureza e o Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela.



"Nesta contabilidade, podemos apontar diversos fatores, como contribuintes para este crescimento da procura turística, mas podemos destacar o importante contributo dos peregrinos que fazem os Caminhos de Santiago, assim como os desportos de natureza e os eventos promovidos pelo município", lê-se numa nota da autarquia. O mesmo documento adianta que "os turistas vêm mais vezes a Esposende, onde ficam, em média, duas noites".



A tendência para estas 'escapadinhas' é a resposta à aposta do município no turismo de natureza e de lazer e ao facto de ter participado, nos últimos anos, em feiras de turismo nacionais e internacionais.