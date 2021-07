Foi encontrado junto a uma capela o dorsal do atleta Marílio Costa Leite, desaparecido desde domingo no Marco de Canaveses.Marílio Costa Leite, de 48 anos, casado e com dois filhos maiores de idade, saiu de casa no domingo, como fazia várias vezes, para participar em mais um trail, desta vez, na ‘Rota das Capelas’, no Marco de Canaveses. Com uma vasta experiência neste tipo de prova, desta vez não chegou à meta.uma colega que se juntou às buscas logo de manhã. Nas redes sociais são muitos os amigos que pedem a quem o vir que alerte as autoridades. Alguns familiares do atleta de Felgueiras juntaram-se também às autoridades e amigos de Marílio para ajudar nas buscas, até à hora de fecho desta edição sem sucesso.