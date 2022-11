Doze anos de prisão para homem que tentou atropelar pais e irmão em Anadia

O Tribunal de Aveiro condenou, esta quinta-feira, a 12 anos de prisão um homem de 34 anos acusado de ter tentado atropelar os pais e um irmão que acabaria por ser atingido pela viatura, para não regressar para a cadeia.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provados os factos que constavam da acusação.

Nas declarações iniciais perante o coletivo de juízes, o arguido negou a acusação, afirmando que tinha sido tudo inventado pelo pai que acusou de o querer matar, por o ter apanhado em intimidades com uma nora.

No entanto, o tribunal considerou que esta versão "não merece qualquer credibilidade", afirmando que as declarações do arguido "não tiveram sustento em qualquer meio de prova".

O homem foi condenado a oito anos de prisão, por um crime de homicídio qualificado na forma tentada, na pessoa do irmão, e seis anos de prisão por cada um dos dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, na pessoa dos pais.

Foi ainda condenado a 10 meses de prisão, por um crime de ameaça agravada.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de 12 anos de prisão.

Além da pena de prisão, o arguido foi condenado na pena acessória de indignidade sucessória, o que quer dizer que o mesmo não terá direito à herança dos progenitores.

O arguido vai manter-se em prisão preventiva até esgotar todas as possibilidades de recurso.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o crime ocorreu a 16 de maio de 2020, num acantonamento cigano em Anadia, quando os pais do arguido tentavam convencer aquele a regressar ao Estabelecimento Prisional após uma saída precária que terminaria duas semanas depois.

De acordo com a investigação, o arguido entrou numa viatura e colocou-a em movimento, tendo, de seguida, direcionado a mesma contra os pais, que conseguiram desviar-se a tempo, e um irmão que acabou por ser atingido, ficando com as pernas entaladas contra um pilar de cimento.

A vítima foi alvo de várias intervenções cirúrgicas e sofreu amputação de ambos os membros inferiores.