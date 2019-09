Doze apanhados com droga em festival em Oliveira do Hospital

Duas mulheres e 10 homens, com idades entre os 18 e os 44 anos, foram detidos pela GNR com várias quantidades de droga nas imediações de um festival de música eletrónica - Freedom Festival - na zona de Oliveira do Hospital.Em três operações foram apreendidas 319 doses de haxixe, 166 de MDMA, 23 de canábis, 25 de cocaína e 10 selos de LSD.Presentes a tribunal, 10 dos suspeitos vão ser julgados em processo sumário enquanto os restantes casos passaram para inquérito. Nas operações, em que estiveram envolvidos 80 militares dosdestacamentos da Lousã, Leiria e Guarda, foram ainda identificadas 52 pessoas por consumo.Entre os detidos e os identificados há pessoas de nacionalidade portuguesa, francesa e espanhola.