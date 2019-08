Três jovens detidos com mais de mil doses de droga em Aveiro

A GNR deteve três jovens por tráfico de estupefacientes e apreendeu quase 1.500 doses de droga, em duas situações distintas, na região da Bairrada, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.Em comunicado a GNR esclareceu que dois dos suspeitos, de 18 e 19 anos, foram detidos na passada terça-feira em Anadia, no âmbito de uma investigação pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, que durou cerca de seis meses."Foi dado cumprimento a duas buscas domiciliárias, que culminaram na apreensão de 827 doses de haxixe, além de quatro facas, um telemóvel, uma balança de precisão e 100 euros em dinheiro", refere a mesma nota.Os detidos foram presentes ao Tribunal de Oliveira do Bairro, na quarta-feira, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.Na passada segunda-feira, a GNR já tinha detido em Oliveira do Bairro um jovem de 19 anos, igualmente por tráfico de estupefacientes.O suspeito, que foi intercetado quanto estava a conduzir uma viatura, tinha na sua posse "diversas doses de estupefaciente".Após uma busca à sua residência, foram apreendidas 595 doses de haxixe e 48 doses de canábis, além de duas armas brancas, um telemóvel, uma balança de precisão e 120 euros em dinheiro.O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal de Aveiro.