Grupo violento obriga turistas a 'comprar' cocaína falsa na Baixa de Lisboa

Um casal de turistas foi obrigado, por um grupo violento, a 'comprar' cocaína falsa em plena Baixa de Lisboa.



As vítimas foram coagidas a entregar 220 euros ao grupo de homens, entre os 17 e 31 anos, que fizeram uso da violência. Estes acabaram detidos por roubo e indiciados por Infração Criminal Antieconómica e contra a Saúde Pública, devido à posse de uma substância que tentavam transacionar como droga.

Os turistas começaram por ser abordados por dois dos agressores, que lhes meteram a cocaína falsa na mão.



As vítimas recusaram a compra e um terceiro homem, que a PSP descreve como "bastante corpulento", fez uso do seu porte físico para obrigá-las a entregar todo o dinheiro.



A PSP presenciou este roubo e acabou por deter os agressores. Dois deles ficaram com apresentações diárias nas autoridades e a um outro foi aplicada a medida de coação mais grave: prisão preventiva.