A Guarda Prisional das cadeias do Montijo e de Lisboa recolheu pelo menos seis embrulhos arremessados para os pátios dos dois estabelecimentos prisionais, contendo telemóveis, carregadores e droga.





A primeira situação, que foi filmada e colocada a circular nas redes sociais, aconteceu nos últimos dias de maio. Um jovem, que não foi possível identificar, retirou três embrulhos com telemóveis e droga de um saco e atirou-os para o interior da cadeia. No domingo, três embrulhos contendo, cada um, dois telemóveis e carregadores, foram recuperados pelos guardas no pátio da cadeia de Lisboa.